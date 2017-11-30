На харьковском вокзале задержали мужчину с наркотиками

30 ноября 2017 г. 11:21
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Харьковские правоохранители обнаружили  у молодого парня 12 свертков наркотического вещества, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На станции  «Харьков-Пассажирский» полицейские остановили 21-летнего парня. При осмотре у мужчины обнаружили 12 свертков с растительным веществом, похожим на каннабис.

Изъятые вещественные доказательства правоохранители направили на экспертизу.

Следователем  открыто уголовное производство по ч.1 ст. 309 (незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта) УК Украины.

Мужчине грозит наказание  до 3 лет лишения свободы.

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