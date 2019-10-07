 

В Харькове на взятке разоблачили чиновницу госбанка по работе с переселенцами

07 октября 2019 г. 16:19
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В Харькове сотрудники разоблачили заведующую отделения одного из государственных банков на злоупотреблениях по обслуживанию внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

Оперативники спецслужбы установили, что женщина систематически требовала от переселенцев деньги за проведение процедуры идентификации без их физического присутствия в отделении банка.

За каждого «клиента» на основании наличия только его пенсионной банковской карточки заведующая получала от посредников от 200 гривен за каждое продление начислений.

Чиновница с нарушением действующего законодательства насчитывала пенсии гражданам, которые фактически не меняли место жительства и продолжают жить во временно оккупированных районах Донбасса.

В рамках отрытого уголовного производства правоохранители задокументировали получение руководительницей отделения двух "траншей" неправомерной выгоды на общую сумму почти пятнадцать тысяч гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщении чиновнице в совершении преступления, предусмотренного ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

 

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