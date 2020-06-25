В Харькове на взятке в 12 тысяч гривен задержали чиновника администрации Холодногорского района.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством).

Досудебным расследованием установлено, что в правоохранительные органы обратился гражданин с информацией о том, что начальник одного из отделов администрации Холодногорского района Харькова требует деньги за предоставление разрешительных документов по временному размещению детского развлекательного комплекса на территории района. За каждый объект чиновник хотел ежемесячно получать 6 тысяч гривен и всего 12 тысяч гривен в месяц.

Правоохранители задержали чиновника при получении неправомерной выгоды в размере 12 тысяч гривен в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас задержанному фигуранту готовится сообщение о подозрении и вручения ходатайства об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.