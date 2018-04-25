В Харькове на взятке в 8 тысяч долларов задержали следователя полиции

Правоохранители разоблачили на взятке старшего следователя Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Правоохранители установили, что подполковник полиции требовал от директора частного предприятия восемь тысяч долларов США за открытие уголовное производство в отношении должников предпринимателя.
Оперативники спецслужбы задокументировали получение злоумышленником двух тысяч американских долларов - первой части неправомерной выгоды.
Сотрудники СБУ задержали полицейского вблизи рабочего места во время получения второй части взятки в размере шести тысяч долларов США.
Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.