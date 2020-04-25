В Харькове нацгвардейца, у которого был коронавирус, выписали из больницы

Военнослужащего из воинской части 3017, у которого ранее был диагностирован COVID-19, выписали из Областной инфекционной больницы. Об этом сообщил пресс-офицер Восточного регионального управления Нацгвардии Дмитрий Образцов.

21 апреля гвардейцу сделали контрольный тест ПЦР, по результатам которого COVID-19 не обнаружено - тест показал отрицательный результат. Сейчас состояние военнослужащего удовлетворительное, температура в пределах нормы, он находится в военной части.

Все необходимые карантинные мероприятия проводятся в соответствии с протоколом, утвержденным Министерством здравоохранения. Новых случаев заболевания коронавирус у военнослужащих части не обнаружено.