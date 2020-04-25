В Харькове нацгвардейца, у которого был коронавирус, выписали из больницы

Военнослужащего из воинской части 3017, у которого ранее был диагностирован COVID-19, выписали из Областной инфекционной больницы. Об этом сообщил пресс-офицер Восточного регионального управления Нацгвардии Дмитрий Образцов.
21 апреля гвардейцу сделали контрольный тест ПЦР, по результатам которого COVID-19 не обнаружено - тест показал отрицательный результат. Сейчас состояние военнослужащего удовлетворительное, температура в пределах нормы, он находится в военной части.
Все необходимые карантинные мероприятия проводятся в соответствии с протоколом, утвержденным Министерством здравоохранения. Новых случаев заболевания коронавирус у военнослужащих части не обнаружено.
Напомним, 9 апреля у срочника военной части 3017 во время медосмотра выявили высокую температуру. Его доставили в госпиталь, где сделали экспресс-тест на COVID-19, результат которого был отрицательный. С диагнозом “пневмония” солдата направили в Областную клиническую инфекционную больницу. 14 апреля ему провели еще один тест с помощью системы ПЦР - тогда диагноз коронавирус и подтвердился.