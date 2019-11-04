Харьковские нацгвардейцы наденут новую форму (видео)

Военнослужащие Слобожанской бригады Нацгвардии в Харькове получают новую форму.

Как сообщили в пресс-службе Восточного территориального управления НГУ, теперь основным цветом повседневной и специальной (полевой) формы военных частей и подразделений по охране общественного порядка, а также частей и подразделений по охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств будет синий цвет.

Новую форму уже презентовали в Харькове.

Как отмечается, новая форма имеет несколько образцов. В частности, летом патрули будут одеты в мужские футболки поло и облегченный вариант обуви.

А во время зимнего периода гвардейцы оденут теплую одежду из специальных материалов, которые защищают от ветра и влаги. Есть также и вариант утепленной обуви. На груди у гвардейцев также появится жетон.

«Национальная гвардия поддерживает «модную» тенденцию правоохранителей стран Европы которые также носят форму темно синего или черного цвета», - рассказали в НГУ и добавили, что уже в ближайшее время нацгвардейцы заступят на патрулирование и охрану консульских учреждений в обновленной и современной форме.