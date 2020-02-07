В Харькове нацгвардейцы осваивают модернизированную военную технику

07 февраля 2020 г. 16:16
Источник: Зеркало недели
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Новейшую технику бойцы нацгвардии осваивают в Харькове, на специальных сборах. Артиллеристы во время обучения будут проводить расчеты, определять координаты и установки для стрельбы с помощью автоматизированных систем.

При модернизации техники был учтен опыт начала боевых действий на Донбассе, а также те недостатки, которые эта техника имела в базовой устаревшей комплектации времен Советского союза.

На данных машинах установлены современные дизельные двигатели, каждая единица имеет на борту радиостанции "HARRIS", "Motorola", имеет три канала связи, в том числе и спутниковый.

Каждую из этих машин оборудовали автоматизированными рабочими местами с установленным программным обеспечением, позволяющим обрабатывать, аккумулировать информацию, которая поступает от общевойсковой и артиллерийской разведки, и проводить расчеты для стрельбы артиллерии.

Как отмечается, благодаря автоматизации процесса время готовности артиллерийского подразделения к стрельбе сокращается в десять раз, то есть уже через две минуты после занятия позиции расчет может сделать выстрел.

 

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