В Харькове начали судить подозреваемого в смертельном ДТП на ХТЗ, где погибли байкеры

Орджоникидзевский районный суд Харькова назначил к рассмотрению уголовное дело в отношении 38-летнего харьковчанина, подозреваемого в совершении смертельного ДТП на улице Мира в Орджоникидзевском районе в июле прошлого года.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Водителю инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц).

Напомним, в июле прошлого года на ул. Мира водитель автомобиля Nissan при выполнении маневра не предоставил дорогу двум мотоциклам, которые двигались навстречу.

В результате аварии водители обоих мотоциклов погибли от полученных травм.

Сейчас по делу состоялось предварительное слушание.

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.