В Харькове начинается сезон холодного душа

После окончания отопительного сезона коммунальное предприятие Харьковские тепловые сети должно взяться за плановые профилактические работы на тепловых магистралях. Это и ремонты и проверки наиболее аварийных сетей. Все для того, чтобы отопительный сезон начался без задержек, как это было, например, в прошлом году. И уже на подъездах некоторых домов харьковчан встречают объявления об отключении горячей воды в связи с подготовкой к новому отопительному сезону. Такие отключения пугают горожан, ведь обычно даты которые пишут в КП передвигаются и без горячей воды приходится сидеть месяцами. В этой десятиэтажке по улице Дмитриевской, 5 об отключении председателю правления ОСМД Юлии Самойловой сообщили по телефону. Говорили, что сеть ставится на планово-предупредительные ремонты, поэтому горячей воды жители не увидят с 7 по 21 мая. В то время, как на официальном сайте ХТС указано, что в данном доме горячей воды не должно быть с 7 по 10 мая.

Юлия Самойлова, председатель правления ОСМД «Альма-центр» по ул. Дмитриевской, 5

Моё мнение, я думаю, что до осени нам горячую воду не дадут. В том году такая же ситуация была, это происходит уже последние наверное два-три года. где нас обещают, что включат-включат, но отодвигают, отодвигают, отодвигают включение. Ремонтные работы, как правило, не проводят. Здесь у нас ТРС-ка недалеко проходит. И видно, что там работы не проводятся. Просто отключают, потому, что надо отключить. И всё. А включают в начале отопительного сезона.

Юлия Самойлова, говорит, жители этой десятиэтажки исправно платят по счетам и то, что им приходится сидеть без горячей воды месяцами в весенне-летний период приводит к тому, что жители массово переходят на индивидуальные системы горячего водоснабжения, устанавливая бойлеры. Что собирается сделать и Наталья.

Наталья, местная жительница

Буду греть воду. Надо ставить бойлер. Просто у нас в бойлере не было необходимости в бойлере. Потому, что у нас всегда была вода. Летом у нас отключали ну буквально на три недели, даже не на месяц отключали. А уже надо, наверное, без бойлера уже не обойтись.

Анжелика, местная жительница

Сегодня просто убили наповал, что на две недели отключили. А так в принципе, ну, бывает, что отключения, достаточно частые. Ну, не на такой долгий строк. В прошлом году, отключили летом на очень долгий строк. То есть и долго очень не включали.

По словам сооснователя Харьковского антикоррупционного центра Евгения Лисичкина сейчас у коммунального предприятия ХТС недостаточно оборотных средств, сотрудников и вообще техники и материалов. Поэтому выполнять ремонтные работы в том объеме, который необходим Харькову, не в отопительный сезон - нет возможности.

Евгений Лисичкин, сооснователь Харьковского антикоррупционного центра

Система опалювальна дуже стара, на 70% вона є зношеною і дуже багато тепломереж треба перекладати, дуже багато аварій відбувається під час опалювального сезону. і ці об'єми, просто обсяги вони в нинішньому стані комунальне підприємство потягнути не може. але вже за традицією відбуваються ці планові ремонти і ніхто вже двома тижнями не обходиться. а це просто пишеться для самоспокоєння мешканців цих будинків.

В ХТС уверяют, что в этом году запланированы масштабные ремонтные работы на теплосетях и уже завтра на их официальном сайте будет опубликована первая часть расписания плановых отключений горячей воды. Всех жителей, коммунальное предприятие обещает предупреждать об отключении за 12-15 дней.