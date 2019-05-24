В Харькове наградили мужчину, который спас пассажиров от взрыва гранаты

Мужчина, который спас пассажиров автобуса от взрыва гранаты, сегодня был награжден прокурором области и главой полиции.

Напомним, происшествие случилось 16 мая в маршрутке под Харьковом, где находилось около 50 человек. Спаситель – Юрий Малявин – афганец, когда увидел, как мужчина с гранатой в руках, ссорился с девушкой и ей угрожал, быстро среагировал. Водителя попросил остановить маршрутку, и обезвредил мужчину, забрал гранату.

Говорит, что в момент происшествия не думал о последствиях, и если бы такая ситуация произошла вновь, он бы не задумываясь, сделал бы тоже самое.

Прокурор области наградил Юрия Малявина грамотой и наручными часами. А начальник полиции подарил герою телевизор.