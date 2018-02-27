В Харькове наркоман ограбил мужчину и обокрал свою мать

В полицию обратилась женщина и сообщила, что когда ее не было дома, ее 33-летний сын вынес из дома чугунную ванну, стиральную машинку, электрическую плиту, после чего скрылся.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Полицейские нашли пропавшего мужчину в больнице. Злоумышленник таким образом хотел скрыться от правоохранителей и избежать последствий своего поступка.
Похищенное мужчина сдал в пункт приема металлолома.
Полицейские выяснили, что мужчина ранее неоднократно судим, долгое время употребляет наркотики и нигде не работает.
Преступления мужчина совершал, чтобы раздобыть деньги на наркотики.
Полицейские также установили, что злоумышленник совершил грабеж 14 февраля на проспекте Тракторостроителей.
Злоумышленник выхватил из кармана пожилого мужчины кошелек, в котором находилась тысяча гривен.
Деньги грабитель потратил на собственные нужды.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины.
Мужчина находится в СИЗО, ему грозит до 6 лет лишения свободы.