В Харькове наркоман ограбил мужчину и обокрал свою мать

В полицию обратилась женщина и сообщила, что когда ее не было дома, ее 33-летний сын вынес из дома чугунную ванну, стиральную машинку, электрическую плиту, после чего скрылся.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские нашли пропавшего мужчину в больнице. Злоумышленник таким образом хотел скрыться от правоохранителей и избежать последствий своего поступка.

Похищенное мужчина сдал в пункт приема металлолома.

Полицейские выяснили, что мужчина ранее неоднократно судим, долгое время употребляет наркотики и нигде не работает.

Преступления мужчина совершал, чтобы раздобыть деньги на наркотики.

Полицейские также установили, что злоумышленник совершил грабеж 14 февраля на проспекте Тракторостроителей.

Злоумышленник выхватил из кармана пожилого мужчины кошелек, в котором находилась тысяча гривен.

Деньги грабитель потратил на собственные нужды.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины.

Мужчина находится в СИЗО, ему грозит до 6 лет лишения свободы.