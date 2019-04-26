В Харькове нашли девочку-подростка, которая сбежала от отца

26 апреля 2019 г. 10:24
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Как сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области, 14-летняя девочка пропала 22 апреля. Об этом сообщила в полицию ее мать.

Женщина отметила, что девочка находилась у отца в поселке Пересечное Харьковской области и пропала.

На поиски девочки был задействован личный состав отдела полиции. Нашли беглянку вечером в Харькове. Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.

Полицейские провели профилактическую беседу с девочкой-подростком и ее матерью. В отношении отца составили административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

 

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