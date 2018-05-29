В Харькове нашли двух пенсионеров, которых разыскивали родные

29 мая 2018 г. 12:11
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Вечером 28 мая во время патрулирования Московского района полицейские увидели пожилого мужчину. Он выглядел растерянным.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Правоохранители выяснили, что  88-летнего мужчину разыскивают родные, о чем в полиции есть соответствующее сообщение.

Патрульные установили адрес, где живет пенсионер, и передали его у опекуну.

Позже полицейские также получили сообщение о том, что в Харькове пропала 77-летняя женщина.

Патрульные разыскали разыскиваемую пенсионерку на проспекте Тракторостроителей и  передали женщину ее дочери.

 

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