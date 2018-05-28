В Харькове нашли курицу-мутанта (фото)

В Харькове в продаже обнаружили куриную тушку с генной мутацией.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Соответствующие фото были опубликованы в одной из групп Харькова на Фейсбук.

«Как можно было такого мутанта выкинуть в продажу?

На выходных купили курицу с двумя лишними лапами, которые каким-то образом выросли из "второго хвоста" в Салтовском мясокомбинате!!!», - возмущаются харьковчане-обладатели покупки с неожиданным "бонусом".

"Страшно такую и есть! Интересно, сотрудников ничего не смутило, что же у них там еще вырастает!?", - написал автор поста.