В Харькове нашли курицу-мутанта (фото)

28 мая 2018 г. 10:02
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В Харькове в продаже обнаружили куриную тушку с генной мутацией.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Соответствующие фото были опубликованы в одной из групп Харькова на Фейсбук.

«Как можно было такого мутанта выкинуть в продажу?

На выходных купили курицу с двумя лишними лапами, которые каким-то образом выросли из "второго хвоста" в Салтовском мясокомбинате!!!», - возмущаются харьковчане-обладатели покупки с неожиданным  "бонусом".

"Страшно такую и есть! Интересно, сотрудников ничего не смутило, что же у них там еще вырастает!?", - написал автор поста.

 

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