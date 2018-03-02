В Харькове нашли пропавшего подростка

1 марта около 18.00 в полицию поступило сообщение о том, что из дома сбежал 13-летний подросток.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские выяснили, что вечером между матерью и сыном произошла ссора, после чего он ушел в свою комнату. Утром мать обнаружила отсутствие сына.

Правоохранители установили свидетелей, которые видели парня на автостанции в поселке Березовка.

Полицейские разыскали пропавшего.

В полицию обратился местный житель Золочевского района и сообщил, что возле станции метро «23 августа» в городе Харькове он видел парня, который находился без присмотра взрослых.

Свой поступок парень объяснил тем, что был обижен на мать и уехал в Харьков, где гулял по улицам города.

Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетнего совершено не было.

Работник ювенальной превенции Золочевского отдела полиции провел профилактическую беседу с матерью и мальчиком.

В отношении женщины составили административный протокол по ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.