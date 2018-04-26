В Харькове нашли пропавшего подростка

Харьковские правоохранители вернули домой 11-летнего мальчика, которого разыскивали родители.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

В ночь на 26 апреля патрульные получили сообщение о том, что подросток ушел из дома около 16 часов 25 апреля и не вернулся.

Пообщавшись с родителями, полицейские выяснили, где может находиться их сын.

В результате отработки информации, предоставленной полицейским родителями пропавшего мальчика патрульные нашли его в квартире его друга.

С детьми было все в порядке.

Найденного ребенка полицейские передали сотрудникам отдела полиции для проведения соответствующей работы с ребенком и родителями.