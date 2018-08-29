В Харькове нашли пропавшего подростка

29 августа около 8 часов утра в полицию обратился местный житель и сообщил, что его 13-летний сын 28 августа ушел из дома и не вернулся.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, полицейские нашли парня.

Оказалось, что после прогулки подросток решил остаться на ночлег у своего товарища.

О своих планах он не сообщил отцу из-за того, что у него разрядился телефон.

Никаких противоправных действий в отношении подростка совершено не было.

Правоохранители провели профилактическую беседу с парнем и его семьей по недопущению подобных случаев в будущем.