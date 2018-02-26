В Харькове нашли пропавшего ребенка

26 февраля в полицию обратился отец мальчика и сообщил, что вчера его 11-летний сын ушел из дома и не вернулся.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Пропавшего ребенка правоохранители нашли в Московском районе города. Мальчика поймали охранники супермаркета на мелкой краже товара

Парень имеет склонность к попрошайничеству и бродяжничеству и уже неоднократно уходил из дома.

Воспитывает 11-летнего мальчика и его 4-летнего брата отец и бабушка. Отец работает и пытается обеспечить детей всем необходимым. Мать бросила детей несколько лет назад. Сейчас решается вопрос о лишении матери родительских прав.

Ювеналы неоднократно посещали семью мальчика, проводили профилактические беседы с ребенком и его отцом. С парнем также общались работники социальной службы по делам детей.

В отношении отца составлены административные протоколы по статье 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса об административных правонарушениях.