В Харькове нашли пропавших несовершеннолетних парня и девушку

19 марта 2019 г. 16:22
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В Харьковской области правоохранители разыскали двух пропавших подростков.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 18 марта в полицию обратился мужчина и сообщил, что его 15-летний сын 17 марта около 11 часов утра ушел из дома и не вернулся. 

Также к правоохранителям обратилась женщина, которая рассказала, что потеряла связь со своей 17-летней дочерью, которая накануне в 21-00 ушла из дома и пропала. 

Полицейские установили местонахождение парня. Выяснилось, что он гулял по улицам города. 

Также полицейские вернули домой и девушку, которая, как выяснилось, находилась у подруги, а телефон ее был выключен из-за того, что разрядился.

Никаких противоправных действий в отношении них совершено не было.

В обоих случаях с подростками провели профилактическую беседу по недопущению подобного в будущем.

В отношении родителей подростков полицейские составили административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

 

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