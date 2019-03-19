В Харькове нашли пропавших несовершеннолетних парня и девушку

В Харьковской области правоохранители разыскали двух пропавших подростков.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 18 марта в полицию обратился мужчина и сообщил, что его 15-летний сын 17 марта около 11 часов утра ушел из дома и не вернулся.

Также к правоохранителям обратилась женщина, которая рассказала, что потеряла связь со своей 17-летней дочерью, которая накануне в 21-00 ушла из дома и пропала.

Полицейские установили местонахождение парня. Выяснилось, что он гулял по улицам города.

Также полицейские вернули домой и девушку, которая, как выяснилось, находилась у подруги, а телефон ее был выключен из-за того, что разрядился.

Никаких противоправных действий в отношении них совершено не было.

В обоих случаях с подростками провели профилактическую беседу по недопущению подобного в будущем.

В отношении родителей подростков полицейские составили административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.