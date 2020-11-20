В Харькове нашли пропавшую 12-летнюю девочку, сбежавшую из дома после ссоры с родителями

В Харькове правоохранители нашли пропавшую 12-летнюю девочку, пропавшую накануне в Валковском районе области.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 19 ноября в местный отдел полиции от родителей девочки поступило сообщение о том, что около 17:00 их дочь ушла из дома. Родители рассказали полицейским, что не знают, где она может находиться.

В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские около 4 часов утра нашли пропавшую девочку в Харькове.

Никаких событий криминального характера с ребенком не произошло.

Она призналась, что ушла из дома из-за ссоры с родителями, которая произошла накануне. Ранее она не уходила из дома.

С беглянкой и ее родителями полицейские провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.