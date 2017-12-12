В Харькове нашли пропавшую 14-летнюю девушку

12 декабря 2017 г. 16:37
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Харьковские правоохранители  нашли пропавшую 14-летнюю девушку, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В полицию обратилась 37-летняя мать девочки. Она сообщила, что ее дочь ушла из дома и пропала. Женщина также рассказала полицейским, что девушка болеет шизофренией и постоянно убегает из дома.

Мать девочки безрезультатно пыталась самостоятельно разыскать дочь.

Правоохранители нашли девушку через несколько часов. Она бродила по улицам города.

Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.

По письменному заявлению матери девушку госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.

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