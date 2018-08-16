В Харькове нашли пропавшую 15-летнюю девушку

16 августа 2018 г. 16:51

14 августа в полицию обратилась жительница Шевченковского района города и рассказала, что ее 15-летняя дочь уже две недели не появлялась дома.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В течение нескольких часов полицейские нашли беглянку в ее знакомых и вернули домой.

Никаких противоправных действий в отношении ребенка совершено не было.

Как выяснилось, несовершеннолетняя уже неоднократно уходила из дома на длительное время, но всегда поддерживала связь с матерью.

Но на этот раз дочь не отвечала на звонки матери, потому женщина обратилась в полицию.

Также правоохранители установили, что девушка связалась с сомнительной компанией и часто проводила время с новыми знакомыми.

Полицейские провели профилактическую беседу с матерью и дочерью.

Также, в отношении матери девочки правоохранители составили административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

 

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