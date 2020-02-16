В Харькове нашли пропавшую 16-летнюю девушку

Правоохранители нашли и вернули домой 16-летнюю харьковчанку, пропавшую 14 февраля.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Ранее, 14 февраля, в полицию обратилась жительница Немышлянского района Харькова и сообщила, что ее дочь ушла из дома и не вернулась.

16 февраля девушку полицейские разыскали.

Как выяснилось, 16-летняя беглянка находилась дома у знакомого.

Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.

Полицейские провели профилактическую беседу с несовершеннолетней. Как отмечается, в отношении матери девушки полицейскими будет составлен административный протокол.