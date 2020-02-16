В Харькове нашли пропавшую 16-летнюю девушку

16 февраля 2020 г. 13:53
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Правоохранители нашли и вернули домой 16-летнюю харьковчанку, пропавшую 14 февраля.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Ранее, 14 февраля, в полицию обратилась жительница Немышлянского района Харькова и  сообщила, что ее дочь ушла из дома и не вернулась.

16 февраля девушку полицейские разыскали.

Как выяснилось, 16-летняя беглянка находилась дома у знакомого. 

Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.

Полицейские провели профилактическую беседу с несовершеннолетней. Как отмечается, в отношении матери девушки полицейскими будет составлен административный протокол.

 

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