В Харькове нашли пропавшую 8-летнюю девочку

12 января 2018 г. 12:17
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Харьковские правоохранители  нашли пропавшего 8-летнего ребенка, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

11 января вечером  в полицию поступило сообщение об исчезновении 8-летней девочки. Патрульные полицейские получили ориентировку.

В полночь полицейские получили сообщение об обнаружении ребенка на проспекте Жуковского. Прибывшие по указанному адресу правоохранители установили, что найденную девочку разыскивают родители.

Патрульные передали девочку сотруднику ювенальной превенции.

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