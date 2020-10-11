В Харькове нашли пропавшую девочку-подростка

Правоохранители разыскали несовершеннолетнюю девочку, пропавшую накануне в поселке под Харьковом.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, вечером 10 октября в полицию обратился житель поселка Подворки Дергачевского района и сообщил, что около 13:00 его 12-летняя дочь ушла из дома и не вернулась.

Через несколько часов сотруднику ювенальной превенции девушку удалось разыскать. Как выяснилось, она гуляла с парнем в Харькове.

Полицейские установили, что никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.

С девочкой полицейский провел профилактическую беседу, а в отношении родителей составил протокол по ч.1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.