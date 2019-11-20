В Харькове нашли пропавшую полтора месяца назад 16-летнюю девушку

Харьковские правоохранители разыскали несовершеннолетнюю девушку, пропавшую полтора месяца назад.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, как сообщалось, 3 октября 16-летняя девушка самовольно ушла из городской детской клинической больницы № 19.

19 ноября полицейские установили местонахождение пропавшей. Все это время беглянка находилась у своих знакомых в Харькове.

Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетней совершено не было.

Сейчас девочка находится в детском реабилитационном центре.