В Харькове нашли пропавшую полтора месяца назад 16-летнюю девушку

20 ноября 2019 г. 15:35
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Харьковские правоохранители разыскали несовершеннолетнюю девушку, пропавшую полтора месяца назад.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, как сообщалось, 3 октября 16-летняя девушка самовольно ушла из городской детской клинической больницы № 19.

19 ноября полицейские установили местонахождение пропавшей. Все это время беглянка  находилась у своих знакомых в Харькове. 

Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетней совершено не было.

Сейчас девочка находится в детском реабилитационном центре.

 

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