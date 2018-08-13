В Харькове назначили нового начальника патрульной полиции

Временно исполняющим обязанности начальника управления патрульной полиции в Харьковской области стал старший лейтенант полиции Оганисян Размик Саркисович.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Старшего лейтенанта полиции Алексея Николаева, который около года возглавлял Управление патрульной полиции в Харьковской области, назначили временно исполняющим обязанности заместителя начальника Главного Управления Национальной полиции в Кировоградской области по направлению превентивной деятельности.

Как сообщается, Размик Оганисян был заместителем начальника и начальником отдела мониторинга и аналитического обеспечения управления патрульной полиции в Харьковской области.