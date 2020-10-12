В Харькове не будут закрывать метро, но сократят интервал между поездами

В харьковском метро планируют увеличить количество поездов на линиях и сократить, тем самым, время пребывания пассажиров на платформах. Соответствующее поручение генеральному директору КП «Харьковский метрополитен» Вячеславу Стаматину дал первый заместитель городского головы Игорь Терехов. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

«Вы должны разработать график движения поездов с сокращенным интервалом, чтобы люди не скапливались на платформах. Также мы направим обращение в полицию, чтобы они жестко контролировали вход пассажиров в метрополитен, трамваи, троллейбусы и автобусы только в масках. В связи с увеличением количества заболевших коронавирусом, мы ужесточаем противоэпидемические меры на территории города и будем добиваться строгого соблюдения масочного режима и социальной дистанции», - отметил первый вице-мэр.

При этом Игорь Терехов подчеркнул, что останавливать работу метрополитена городская власть не будет.