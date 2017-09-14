В Харькове не хватает средств для обеспечения больных инсулинами

14 сентября 2017 г. 16:10
Автор: Оксана Нечепоренко
121 просмотр

Субвенция из государственного бюджета покрывает лишь 48% необходимого объема средств на сахароснижающие препараты. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель мэра по вопросам охраны здоровья и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

Эта же проблема распространяется и на людей с орфанными заболеваниями. Здесь и онкология и заболевания такие, как фенилкетонурия, муковисцидоз и другие заболевания, проблемы с лечением гепатита В и гепатита С.

отметила Светлана Горбунова-Рубан.

В общей сложности в 2017-м году медицинская субвенция составила 1 млрд 247 млн 875 тыс грн. Большая часть этих денег пошла в фонд заработной платы работникам.
При этом коммунальные услуги и капитальные ремонты медучреждений оплачиваются за счет городского бюджета. 
 

Видео: 

В Харькове не хватает средств для обеспечения больных инсулинами

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Памятники. т. 067-577-05-15                          Недвижимость italy-today.com                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.