В Харькове не хватает средств для обеспечения больных инсулинами

Субвенция из государственного бюджета покрывает лишь 48% необходимого объема средств на сахароснижающие препараты. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель мэра по вопросам охраны здоровья и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

Эта же проблема распространяется и на людей с орфанными заболеваниями. Здесь и онкология и заболевания такие, как фенилкетонурия, муковисцидоз и другие заболевания, проблемы с лечением гепатита В и гепатита С.

отметила Светлана Горбунова-Рубан.

В общей сложности в 2017-м году медицинская субвенция составила 1 млрд 247 млн 875 тыс грн. Большая часть этих денег пошла в фонд заработной платы работникам.

При этом коммунальные услуги и капитальные ремонты медучреждений оплачиваются за счет городского бюджета.

