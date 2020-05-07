В Харькове не запустят метро после ослабления карантина, 12 мая.

Об этом мэр Харькова Геннадий Кернес рассказал телеканалу «Наш».

«Когда у меня брали комментарий, я сказал: я хотел бы, чтобы с 12 числа при ослаблении карантина было открыто метро. А метро мы будем открывать согласно тех карантинных мероприятий, которые Кабмин вынес. Мы его открывать не будем, но те потери, которые мы несем, - то пусть Кабмин думает, как нам выходить из этого всего», — заявил он.

Напомним, накануне СМИ сообщали, что мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о намерении возобновить работу метро в городе с 12 мая. По его словам, метро не является рассадником коронавируса. При этом он заявил, что в вагоны планируют пускать ограниченное количество людей.

"12 мая мы хотим запускать метро в Харькове. Ни в одной стране мира не закрыли метро. Даже в Италии и Испании работало метро. В Кабмине этого не понимают. Они считают, что это рассадник коронавируса. Но это не так, потому что в подземке работают мощные вытяжки. Мы готовы пускать в вагоны лимитированное количество человек, чтобы не было толкучки. К тому же, это удобный вид транспорта и самый доступный. Метро должно ездить. Во всем остальном будем синхронизироваться с приказами правительства", - сообщил Кернес в комментарии журналистам.