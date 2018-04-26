В Харькове областную детскую больницу из-за кори закрыли на карантин

Харьковскую областную детскую клиническую больницу, которая находится на улице Озерянской, 5(бывшая Муранова), закрыли на карантин.

Как сообщили работники больницы, медучреждение закрыли из-за вспышки кори.

Ни одно из отделений больницы сейчас не работает.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, в больнице зарегистрировали несколько заболеваний корью. Информация проверяется.

По информации Харьковского областного лабораторного центра за 25 апреля, за последнюю неделю значительно возросло количество заболеваний корью в Винницкой, Волынской, Кировоградской, Львовской, Харьковской, Киевской областях и Киеве.

Новые случаи зарегистрировали в Харькове, Мерефе, Змиеве и Харьковском районе.

Как сообщили в лабораторном центре, половина заболевших не имели прививки от кори.