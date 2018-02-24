В Харькове и области обнаружили иностранцев-нелегалов

24 февраля 2018 г. 9:57
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В Харькове и области выявилиили двух иностранцев-нелегалов, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В первом случае харьковские правоохранители в ходе отработки территории района установили личность 34-летнего гражданина Азербайджана.

Иностранец находился на территории Украины без  регистрации.

В отношении нарушителя полицейские составили административный протокол по ч. 1 ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также полицейские привлекли к административной ответственности 50-летнего украинца, который предоставил иностранцу место проживания.

Кроме того, в Змиевском районе женщина разрешила проживать на своей жилой площади гражданину Азербайджана, у которого закончился срок пребывания в Украине.

Женщину привлекли к административной ответственности по ст. 205 (непринятие мер к обеспечению своевременной регистрации иностранцев и лиц без гражданства) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В отношении иностранца-нарушителя правоохранители составили административный протокол по ч. 1 ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) КоАП.

 

 

 

 

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