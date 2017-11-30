В Харькове обнаружили крупную партию безакцизного алкоголя

Харьковские правоохранители обнаружили водителя, перевозившего крупную партию безакцизного алкоголя, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

Ночью 30 ноября в Индустриальном районе патрульные остановили автомобиль "Газель", чтобы привлечь водителя в качестве свидетеля админнарушения. При составлении материалов водитель"Газели" заметно нервничал и полицейские решили провести осмотр его авто.

При осмотре полицейские увидели в кузове "Газели" около 130 пластиковых бутылок по 5 литров каждая.

Водитель пояснил полиции, что там находится водка. Акцизных документов на обнаруженный алкоголь у мужчины не было. Алкогольные напитки правоохранители изъяли.

Правоохранители составили на мужчину протокол по ч. 1 ст. 164-5 КУоАП (Хранение или транспортировка алкогольных изделий, на которых нет марок акцизного сбора установленного образца).