В Харькове обнаружили похищенную иномарку с нетрезвым водителем за рулем

Харьковские правоохранители получили вызов о незаконном завладении автомобилем "Mercedes Vito" в Холодногорском районе.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, при отработке вызова патрульные разыскиваемый автомобиль обнаружили и остановили.
За рулем авто находился мужчина без водительского удостоверения, который был нетрезв.
На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу.
Кроме прочего, на задержанного мужчину патрульные составили административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения (ст. 130 КУоАП) и вождение без соответствующих документов (ст. 126 КУоАП).
Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливают следователи.