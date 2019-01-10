В Харькове обнаружили похищенную иномарку с нетрезвым водителем за рулем

10 января 2019 г. 14:46
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Харьковские правоохранители получили вызов о незаконном завладении автомобилем "Mercedes Vito" в Холодногорском районе.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, при отработке вызова патрульные разыскиваемый автомобиль обнаружили и остановили.

За рулем авто находился мужчина без водительского удостоверения, который был нетрезв.

На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу.

Кроме прочего, на задержанного мужчину патрульные составили административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения (ст. 130 КУоАП) и вождение без соответствующих документов (ст. 126 КУоАП).

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

 

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