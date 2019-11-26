В Харькове обокрали автомобиль народного депутата

26 ноября 2019 г. 8:30
Источник: РБК-Украина
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Народного депутата от партии "Слуга народа" Кирилла Нестеренко обокрали во время его поездки в Харьков к родственникам. Воры разбили стекло автомобиля, который принадлежит матери народного депутата, и вытащили документы и мобильный телефон.

Как рассказал Нестеренко в комментарии для издания Strana.ua, инцидент произошел 24 ноября в Харькове.

"Машину обчистили вчера во второй половине дня. Я приехал погостить к родственникам в Харьков. Воры разбили стекло и украли мои документы: паспорт и документы на машину, а также телефон iPhone 6", - рассказал депутат-мажоритарщик от "Слуги народа".

Нестеренко добавил, что момент кражи был зафиксирован камерами видеонаблюдения и преступников можно будет опознать. У депутата есть две версии, почему его обокрали.

"Полиция работает, камеры засняли двух воров. Правоохранители вышли на след, и возможно, скоро проведут обыски у подозреваемых. Может, все украденное мне вернут. Полиция отрабатывает две версии. Первая – политическая, вторая – хулиганство. Но пока точно не известно", - резюмировал нардеп.

 

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