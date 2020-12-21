В Харькове объявлен траур на 23 декабря

21 декабря 2020 г. 17:46
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В связи с проведением траурных мероприятий, связанных со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, 23 декабря объявлено днем траура в городе Харькове.

Как сообщили в горсовете, соответствующее распоряжение подписал секретарь городского совета Игорь Терехов.

В этот день будут приспущены государственные флаги и флаги города Харькова на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.

Также будут отменены все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

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