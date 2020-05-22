В Харькове очередная смерть от коронавируса: подробности

За последние сутки в Харькове от COVID-19 умер мужчина. Об этом сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

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"К сожалению, умер один человек - 67-летний харьковчанин. Имел сердечно-сосудистые заболевания - гипертонию, стенокардию", - написал губернатор на своей странице в Facebook.

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