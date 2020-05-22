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В Харькове очередная смерть от коронавируса: подробности
22 мая 2020 г. 13:27
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За последние сутки в Харькове от COVID-19 умер мужчина.
Об этом сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.
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"К сожалению, умер один человек - 67-летний харьковчанин. Имел сердечно-сосудистые заболевания - гипертонию, стенокардию", - написал губернатор на своей странице в Facebook.
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Отметим, что в Харьковской области по состоянию на 22 мая от коронавируса скончались 33 человека.
Раздел:
Общество
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