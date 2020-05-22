В Харькове очередная смерть от коронавируса: подробности

22 мая 2020 г. 13:27
1 просмотр
За последние сутки в Харькове от COVID-19 умер мужчина. Об этом сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.
"К сожалению, умер один человек - 67-летний харьковчанин. Имел сердечно-сосудистые заболевания - гипертонию, стенокардию", - написал губернатор на своей странице в Facebook.
Отметим, что в Харьковской области по состоянию на 22 мая от коронавируса скончались 33 человека.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53