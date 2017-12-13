В Харькове охранники частной фирмы ограбили клиента бара

Апелляционный суд области отменил приговор суда первой инстанции и вынес новый приговор в отношении двух работников частной охранной фирмы по ч.2 ст.186 УК Украины (грабеж, совершенный по предварительному сговору группой лиц), сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В ноябре 2016 года водитель вместе с охранником частного охранного агента прибыли на служебном автомобиле по вызову в один из баров Харькова.

Посетитель бара, будучи навеселе, отказывался покинуть помещение. Охранники вывели клиента на улицу и предложили довезти его домой.

Мужчина согласился и сел в машину, но его высадили в безлюдном месте. При этом водитель брызнул в лицо жертвы газ из аэрозольного баллончика, а затем сбил с ног.

Грабители забрали у потерпевшего более 6 тысяч гривен и золотую цепочку стоимостью 10 тысяч гривен. и уехали.

Как сообщила начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, 41 летнему водителю-охраннику суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы, его 26-летнему напарнику - 4 года лишения свободы с испытательным сроком 3 года.