В Харькове около 300 домов по-прежнему остаются без отопления

Восемь многоэтажек по проспекту Победы до сих пор остаются без тепла. Местные жители возмущаются: по их подсчетам - это около трех тысяч человек и более тысячи квартир. Люди обрывают горячие линии Харьковских тепловых сетей и все - напрасно.

Лариса Будылина, председатель кооператива Алексеевский – 1

Никаких гарантий, вплоть до того, что теплосеть звонит первого числа и говорит: «Вы можете подписать акты, что дом сдан и что отопление пошло?» Даже такая пошла ситуация. Я говорю: «Как я могу подписать эти акты, если дом без отопления?!» - «Ну, нам надо отчитаться».

Сейчас в их квартирах менее 13 градусов. Несмотря на то, что некоторые из жителей сделали за свой счет утепление фасадов, в квартирах повышенная влажность и мокрые стены. Больше всего от холода страдают пожилые люди и дети.

Людмила Чернецкая, пенсионерка

Пятеро внуков – ученики, пишут у меня в рукавицах. Нормально? Я сама лично сплю в рукавицах, одеты мы все в гамашах, в свитерах, утром переодеть ребенка - я постепенно переодеваю: снимаю носок. Вот так справляемся.

Юлия Довгань, мама

Дети постоянно болеют, если холодно – дети болеют. Соответственно, мы в зимних сапогах. Вот вчера у меня ребенок ходил по квартире в зимних сапогах – это действительно так, я не обманываю.

Жительница дома 54-а Анна рассказывает: для того, чтобы согреться, они все время включают обогреватель. Поскольку в доме тоже нет и горячей воды, ей приходится днем греть бидончики с водой, которые девушка греет до восьми раз в день.

Анна, мама

У меня большая семья – у меня брат, муж, я, и ребенок и еще племянница приходит – поэтому шесть раз в день я гоняю - нагреваю воду. Ставлю чайник, напускаю ванную. За последние два месяца я на 400 гривен больше плачу за свет, чем было из-за того, что постоянно надо включать и конвектор и воду греть.

Под этим домом продолжаются ремонтные работы на теплотрассе. Люди говорят, что наблюдают в окна по труду специалистов тепловых сетей и они очень недовольны тем, что видят.

Богдан Яценюк, пенсионер

Один рабочий ведет сварку, по технике безопасности насколько я знаю, один не должен вести, должно два хоть. В пятницу где-то без десяти девять здесь ходило 5 человек. 2 часа 30 минут ходили – я удивился, почему они ходят и ничего не делают, но потом увидел - пришел кран, поработал 45 минут и уехал .

Не на камеру один из работников ХТС, который работал у котлована, рассказал, что на этом участке теплотрассы произошло две аварии при включении отопления. А работа по их ликвидации стала из-за нехватки труб. Впрочем, мужчина уверяет, что уже на этой неделе все ремонтные работы завершатся, и в домах людей, наконец, станет тепло.

Как сообщили в пресс-службе ХТС, почти триста многоэтажек в Харькове все еще не подключены к отоплению.