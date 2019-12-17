В Харькове «Олени святого Николая» собирают подарки для детей Донбасса

С оленьими рожками на голове и с тысячами детских мечтаний. За ними волонтеры проекта «Олени святого Николая» отправились в октябре. Важно, говорит «олень» Евгения, чтобы ребенок сам написал письмо.

Евгения Левинштейн, волонтёр проекта «Олени святого Николая»

Не мало значення для нас, чи з помилками вони пишуть. Ми якось ізолювали дорослих від цього процесу і розмовляли саме з дітьми. І перед цим ми розмовляли з ними про мрію, вони закривали очі, уявляли те, про що вони мріють

Все детские мечты - вот в этих коробках. Ими почти полностью заставлены три небольшие комнаты волонтерского помещения в центре Харькова. Здесь - куклы, мягкие игрушки, развивающие игры, книги и даже мягкая мебель. Всего более тысячи двухсот подарков.

Волонтерский проект «Олени святого Николая» существует четвертый год. Его основали харьковские волонтеры, чтобы дети из прифронтовых сел и поселков не остались без чуда на Рождество и Новый год.

За это время объехали сотни населенных пунктов, где устроили детям праздники с играми, поздравлениями и вручением подарков.

Среди нынешних новаций «оленьих путешествий» - их география.

Евгения Левинштейн, волонтёр проекта «Олени святого Николая»

Коли великі населені пункти - там є кому допомагати. А ми їздимо там, де невеличкі населені пункти, куди не ходить міський транспорт, нема сполучення, ніякого

Це дім для Барбі, до кого він поїде, я ще не знаю. Але дарувальника видно, тому я знайду, навіть якщо там не підписано.

Дарители - это люди со всего мира, которые воплощают детские мечты. Каждый знает, мечту какого ребёнка воплощает.

Инна Ачкасова, волонтёр проекта «Олени святого Николая»

Це Львів, Івано-Франківськ, ну Харків, звісно. Багато переселенців, вони добре розуміють, що ми робимо, і бажають допомогти. Канада нам дуже допомагає цього року, з Лондона нам прийшли подаруночки

В первое путешествие «Олени святого Николая» отправятся уже на этой неделе.