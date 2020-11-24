В Харькове оплатить проезд банковской картой можно будет еще на двух станциях метро.

Турникеты для бесконтактной оплаты проезда в Харьковском метрополитене заработают завтра, 25 ноября, на станциях метро «Защитников Украины» и «Академика Барабашова», сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По данным Департамента цифровой трансформации, аппараты для оплаты проезда банковской картой будут установлены на станции метро «Защитников Украины» в вестибюлях №1 и 2 и на станции «Академика Барабашова» - в вестибюле №1.

Напомним, система оплаты проезда в Харьковском метрополитене банковскими картами начала работать в сентябре.

Турникеты для бесконтактной оплаты проезда уже есть на станциях метро «Госпром», «Метростроителей», «Архитектора Бекетова», «23 Августа», «Ботанический сад», «Университет», «Спортивная» и «Завод имени Малышева».

В горсовете уточнили, в течение четырех месяцев планируется установить по одному такому аппарату на всех станциях.