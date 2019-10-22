В Харькове определили лучших юных изобретателей

По данным пресс-службы ХОГА, ХІІІ городской турнир юных изобретателей и рационализаторов состоялся 19 октября в Харьковском национальном университете городского хозяйства имени А. Н. Бекетова.

В нем приняли участие 12 школьных команд из всех районов города. Турнир объединил учеников харьковских школ, которые интересуются физикой и другими точными науками, освоили азы патентного дела и умеют аргументированно доносить собственную мысль. В состав жюри входили ученые, преподаватели и студенты Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина и ХНУГХ имени А.Н. Бекетова. После турнира для школьников провели экскурсии в лаборатории университета.

В ходе турнира юные изобретатели презентовали свои идеи по разработке различных устройств: «Индикатор вредных акустических колебаний», «Газовый счетчик», «Дармовая энергия», «Линия горизонта», «Стабилизатор подвесного моста», «Сигнализатор пробивки шины», «Школьная доска» и прочее.

По итогам соревнований, в командном зачете победу одержали сборная учащихся Шевченковского района «Спектр» (школа №150 и УВК №45) и воспитанники гимназии №47. 2-е место заняла сборная команда Киевского района в составе учащихся гимназий №55 и 172, лицея №107 и школы №166. 3-е место разделили три команды: сборная учеников Холодногорского района (гимназия №13, 152, школа №87), сборная команда Московского района «Вектор» (школа №122, лицей №141, гимназия №144, школа №156 и школа «Лествица»), а также команда «Untitled» лицея № 89.

В личном зачете победителем стал Алексей Калашников из гимназии №47. 2-е место разделили Артем Литкевич (УВК №45), Максим Литвиненко (лицей № 89) и Игорь Мичурин (гимназия №55). 3-е место заняли Михаил Решетов (школа №80), Мария Колисниченко (гимназия №82), Дмитрий Горбенко (школа №150), Артем Cоколов (гимназия №116) и Никита Пономаренко (лицей № 89).

Победители соревнований будут представлять Харьков на всеукраинском турнире, который состоится в ноябре в Киеве.