В Харькове оштрафовали ректора университета, который не задекларировал автомобиль

Ректора Харьковского национального университета городского хозяйства имени Бекетова Владимира Бабаева суд оштрафовал на 3950 грн за непредставление информации в НАПК.

Как рассказали в Харьковском антикоррупционном центре, об этом стало известно из постановления Киевского районного суда Харькова от 19 октября 2017 года.

Из материалов дела видно, что в апреле Бабаев продал старую машину за 395 тыс. грн. и приобрел новую - Тoyota c-hr 2017 по 760 тыс. грн.

Но не прислал сообщение в НАПК об изменениях материального положения.

Об изменениях ректор указал уже в июне, хотя по закону должен был это сделать в течение 10-ти дней.

В суде ректор сообщил, что пытался отправить сообщение, но в системе на сайте были проблемы. Кроме того, у него было много работы в университете.

Суд признал ректора виновным в нарушении закона и назначил ему штраф.