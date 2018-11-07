В Харькове осудили еще четверых захватчиков ХОГА

1 ноября в Киевском районном суде Харькова осудили еще четверых подозреваемых в захвате ХОГА в апреле 2014 года.

Приговор по делу вынесла судья Наталья Бородина.

Соответствующий документ опубликован в Едином государственном реестре судебных решений.

Как следует из приговора, обвиняемые по делу - жители Запорожья, Крыма и Харькова.

Как говорится в приговоре суда, 7 апреля 2014 года около 22:00 часов обвиняемые на площади Свободы в Харькове принимали участие в пророссийском митинге. Поддавшись на призывы митингующих, мужчины решили принять активное участие в массовых беспорядках, которые сопровождались захватом государственных зданий и сооружений, в частности, захватом ХОГА.

Им инкриминировали совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины, то есть активное участие в массовых беспорядках, сопровождалось захватом здания.

Как следует из материалов дела, во время митинга не менее 100 участников подошли к стоявшим в оцеплении возле здания ХОГА правоохранителям и начали бить их палками по щитам, толкать и оттеснили от входа.

В ходе возникших массовых беспорядков несколько человек получили различные травмы.

Как сообщается, участники митинга жгли перед входом покрышки и бросали бутылки с зажигательной смесью, в результате чего в четырех кабинетах ХОГА начался пожар.

8 апреля 2014 в 7 часов 30 минут работниками милиции здание ХОГА было освобождено, а лица, виновные в совершении массовых беспорядков, в том числе и обвиняемые, были задержаны непосредственно на месте совершения преступления, то есть в помещениях здания ХОГА.

В инкриминируемых правонарушениях ни один из четверых подсудимых вину полностью не признал.

Суд признал обвиняемых по делу виновными и приговорил каждого из них к пяти годам условно с испытательным сроком в два года.

Сейчас приговор не вступил в законную силу, поскольку идет срок на его апелляционное обжалование.

Напомним, ранее Киевский районный суд Харькова приговорил к пяти годам условно еще пятерых подозреваемых в захвате ХОГА.