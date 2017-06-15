В Харькове осудили интернет-мошенника

Мужчина осужден к двум годам лишения свободы. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Такой приговор вынес Червонозаводский районный суд 26-летнему харьковчанину, на счету которого 23 факта совершения мошенничеств.

Установлено, что мужчина через интернет-сайты продавал различные товары. После получения денег от потенциальных покупателей связь с ним прекращалась.

По данным фактам следователем были открыты несколько уголовных производств по ст. 190 (мошенничество) и 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Червонозаводский районный суд рассмотрел материалы уголовных производств и признал мужчину виновным, назначив ему наказание в виде 2-х лет лишения свободы.