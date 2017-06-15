В Харькове осудили интернет-мошенника

15 июня 2017 г. 9:52

Мужчина осужден к двум годам лишения свободы. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Такой приговор вынес Червонозаводский районный суд 26-летнему харьковчанину, на счету которого 23 факта совершения мошенничеств.

Установлено, что мужчина через интернет-сайты продавал различные товары. После получения денег от потенциальных покупателей связь с ним прекращалась.

По данным фактам следователем были открыты несколько уголовных производств по ст. 190 (мошенничество) и 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Червонозаводский районный суд рассмотрел материалы уголовных производств и признал мужчину виновным, назначив ему наказание в виде 2-х лет лишения свободы.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                          Закажи окно и получи гарантированный подарок!                          Распродажа! Тренажеры для домашнего спортзала и другие товары для дома!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.