В Харькове осудили мошенницу-рецидивистку, которая сдавала в аренду квартиры по фальшивому паспорту

Суд признал виновной 57-летней жительницы области, которая по поддельным документом сдавала чужое жилье в аренду, по ч.2 ст.190 и ч. 4 ст. 358 УК Украины (мошенничество, совершенное повторно, и использование заведомо поддельных документов).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В начале 2016 года женщина, которая дважды была судима за сделки с чужим имуществом, находила по объявлениям квартиры, которые сдавались в аренду посуточно.

Заселялась мошенница в квартиру на 1-2 дня.

За это время, выдавая себя за владелицу чужой квартиры, передавала ее в долгосрочную аренду другим людям. При этом она предъявляла им поддельный паспорт, в котором была вклеена ее фотография.

Оплату с «клиентов» злоумышленница брала сразу за несколько месяцев. В среднем мошенница получала на руки по 5 - 6 тысяч гривен.

Таким образом в течение января-февраля 2016-го мошенница «сдала» три квартиры в спальном районе Харькова и «заработала» более 17 тысяч гривен.

Как сообщила начальник управления прокуратуры области Татьяны Сотниковой, суд приговорил мошенницу к 2 годам лишения свободы.