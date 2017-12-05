В Харькове осудили мошенника, который наживался на доверчивых женщинах

05 декабря 2017 г. 13:00
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Октябрьский районный суд Харькова признал виновным ранее судимого за оборот наркотиков и психотропных веществ 57-летнего охранника в мошенничестве (ч.ч. 1, 2 ст. 190 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратурі в Харьковской области.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Александр Фильчаков, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 2,5 лет лишения свободы.

"Прокуратура доказала в суде 3 эпизода преступлений, совершенных в апреле 2017 года. Мужчина выбирал из справочника случайные номера и звонил на них. Если трубку снимала женщина, он представлялся адвокатом и сообщал, что их внук или сын совершил преступление и попал в полицию. Чтобы его не привлекли к уголовной ответственности, нужно заплатить. За деньгами приезжал домой к своим жертвам сам ", - пояснил Фильчаков.

Старейшей потерпевшей стала 81-летняя бабушка. Она отдала мошеннику гривны, доллары США и евро на общую сумму в эквиваленте более 25 тыс. грн. и золотые кольца, перстни и серьги стоимостью более 27 тыс. грн.

Всего у доверчивых бабушек и мам злоумышленник выманил денег и драгоценностей на общую сумму почти 150 тыс. грн.
 

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