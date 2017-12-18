В Харькове осудили мужчину, который убил свою мать

Московский районный суд. Харькова признал виновным 51-летнего безработного харьковчанина в умышленном убийстве своей матери (ч.1 ст.115 УК Украины), сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В конце лета мужчина, который нигде не работал и жил со своими пожилыми родителями, будучи нетрезвым, стал оскорблять 82-летнюю мать. Она просила сына не пить и найти работу. В присутствии парализованного отца-инвалида разъяренный сын избил мать, повалил на пол и задушил.

На суде соседи по квартире, где произошла трагедия, рассказали, что сын неоднократно избивал мать, но она боялась обращаться в полицию.

По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Куприянова, суд приговорил убийцу к 8 годам лишения свободы.