В Харькове осудили мужчину, который застрелил бывшую сожительницу

18 августа 2017 г. 17:06
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Прокуратура Харьковской области доказала в суде вину 41-летнего мужчину в незаконном обращении с оружием и умышленном убийстве (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Харьковской области.

По словам начальника отдела прокуратуры области Максима Блохина, обвиняемого приговорили к 12 годам лишения свободы.

«В августе 2016 человек расстался со своей сожительницей. Почти месяц он уговаривал бывшую восстановить отношения и снова жить вместе. Однако женщина не соглашалась. В конце концов 15 сентября он приехал к женщине на работу с обрезом охотничьего ружья. Она работала бухгалтером в предпринимателя. Опять между парой произошла ссора. Осужденный извлечение обрез и выстрелил в потерпевшую. Врачи не смогли спасти его жизнь », - рассказал Блохин.

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