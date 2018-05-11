В Харькове осудили наркосбытчицу, которая носила на себе килограммы метадона

Женщина, которая носила в своем нижнем белье килограммы метадона на продажу, осудили на 6 лет лишения свободы.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Апелляционный суд области удовлетворил апелляцию прокуратуры и назначил более строгое наказание женщине, обвиняемой по ч. 2 ст. 307 УК Украины (приобретение, перевозку и хранение наркотических средств с целью сбыта).
По информации пресс-службы, в начале июля 2016 года возле одного из домов Харькова правоохранители задержали 30-летнюю женщину, которая делала так называемые «закладки» наркотиков.
Как выяснилось в ходе следствия, женщина приобрела наркотическое средство - метадон - в Киеве.
В Харьков из столицы она перевезла наркотики обычным рейсовым автобусом.
Наркотик женщина продавала через телефонные заказы.
Деньги она получала на банковскую карту, после чего делала «закладки» и сообщала покупателю о месте, где он может получить товар.
При задержании правоохранители нашли у женщины 97 пакетов с метадоном общим весом более 3,5 кг, которые она прятала в белье.
Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, суд первой инстанции назначил женщине наказание в виде 3,5 лет тюрьмы, однако после пересмотра приговора наркоторговка проведет за решеткой 6 лет.